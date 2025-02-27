Боброва объяснила, почему выбрала Семененко первым номером на отбор на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва объяснила, почему выбрала бы двукратного победителя национального первенства Евгения Семененко кандидатом на отбор к Олимпийским играм — 2026.

«Единственный, кто всегда в обойме – это Евгений Семененко. Пусть не на первых местах, но стабильно всегда второй-третий, всегда в борьбе. И эту стабильность он проносит через года, начиная ещё с Олимпийских игр, где он был восьмой. Это важно. Как будет всё с Гуменником или Дикиджи, когда они выйдут на Олимпийские игры первые свои… Кондратюк с Семененко хотя бы как-то будут ориентироваться. Это очень важно. Мне кажется, важно.

Дикиджи выиграл чемпионат России, Гуменник выиграл финал. При этом и один, и второй где-то на пятых-седьмых местах были, в общем, поменялись. Первое-четвёртое, первое-четвёртое. И Семененко самый стабильный. Он везде был и очень хорошо катался на обе программы. Мой состав Семененко – Дикиджи», – сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. В каждом виде Россия имеет по одной квоте.