Боброва — о Кондратюке: это не танцы на льду, тут про спорт. Человек делает пять четверных

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва объяснила, почему выбрала бы чемпиона Европы и России Марка Кондратюка запасным кандидатом на отбор к Олимпийским играм — 2026.

«Не забываем про Кондратюка. Лично я не забываю. То, что он творил на протяжении всего сезона, борясь с этими пятью четверными и на трёх стартах это делая. Там, возможно, программа немного терялась, но это не танцы на льду. Тут про спорт. Если человек выходит и делает пять четверных.

Вторым номером я бы заявляла Дикиджи, потому что он молодой. Непонятно, будет ли Кондратюк кататься дальше. Семененко для меня первый, а по спортивному принципу из разряда, кого сильных посылать, то вторая ставка — Кондратюк. Потому что имеется олимпийский опыт. И он показал, что на зубах может выезжать. Дикиджи два сезона существует в наших умах, вроде стабильный, но пока сложно судить. Марка мы знаем много лет.

Гуменник для меня не складывается, на протяжении сезона там не было стабильного катания ни разу, ни на этапах Гран-при, ни ещё где-то», – сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Боброва назвала Семененко своим основным кандидатом на квалификационный турнир к ОИ-2026 в мужском одиночном катании.