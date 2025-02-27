Журанков: я за Дикиджи и Семененко, при всём восхищении Гуменником — два проката за сезон

Комментатор Андрей Журанков назвал своих кандидатов для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года, который пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).

«Судить нас будут так себе. Судейство будет не наше абсолютно. Можно брать только первой оценкой. Второй оценкой мы брать не можем. Оценка за компоненты явно будет с потерей баллов, тем более у мальчиков в России, когда тут +15 от международного уровня. Нужно вести того человека, у которого самая стабильная первая оценка. Который может выдать хорошую техническую сумму.

И поэтому я за Дикиджи. У Гуменника если захотят, то придерутся. Сколько было недокрутов на чемпионате России? У нас это были q, но там на международной арене это будут галки. Исходя из этого, мой первый номер – Влад. У человека очень правильная техника с точки зрения восприятия. Там вопросов не возникает. Лутц так лутц. А второй номер уже не имеет значения. Но пусть Семененко, по той же самой причине. При всём восхищении Гуменником, два проката за сезон. У Кондратюка есть черта, когда плюсы становятся минусами. Он стоит на выезде, но это 0 или -1. Дикиджи за техническую стабильность и Семененко за это же самое выделяю», – сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».