Елизавета Худайбердиева высказала мнение, в чём кроется харизма Ильи Малинина

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и чемпионка России Елизавета Худайбердиева назвали, в чём заключается харизма чемпиона мира из США Илья Малинина.

Боброва: Я вижу харизму Малинина в короткой программе. Он понимает, что катает, и делает это с таким удовольствием. И мне очень нравится его произвольная. Финал, этот крик. Он это делает. Не делает просто потому, что ему это поставили. А потому что он хочет, он понимает это движение. Это отличает фигуриста, не только одиночника.

Худайбердиева: Он фигурист во всём этом понимании. Выходит и делает фигурное катание. Этим живёт. У него первоначально это обязательно. Если он не получит кайфа, то зачем он это делает. Мне кажется, харизма в этом, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».