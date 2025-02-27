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Боброва — о запасе на Олимпиаду у женщин: я бы взяла Горбачёву. У кого у нас ультра-си?

Боброва — о запасе на Олимпиаду у женщин: я бы взяла Горбачёву. У кого у нас ультра-си?
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева обсудили вопрос запасной в женском одиночном катании на Олимпийские игры — 2026.

Боброва: С первым номером очевидно. А кто второй? Горбачёва?

Журанков: У тебя был вопрос после чемпионата России, Горбачёва или Муравьёва? Там разрыв был совсем небольшой.

Боброва: Почему Горбачёва, там была Садкова. Она выиграла прилично у всех остальных и взяла второе место.

Худайбердиева: Мне нравится катание Даши Садковой, у неё есть в арсенале два четверных прыжка, однако она их делает редко. И Даша… У них у всех, кроме Фроловой, может сейчас пойти переходный возраст, но Горбачёва показывала более стабильное катание.

Боброва: Вот насколько мне нравится катание Фроловой, я её поклонница, её умного катания. Однако я бы пошла по схеме спорта. Муравьёва – у неё 3,5, непонятно. Фролова стабильна на протяжении всего сезона, но 3,3. Она априори не сможет бороться ни с Эмбер Гленн, ни с Каори Сакамото. А у кого у нас ультра-си? Садкова нестабильная и молодая, поэтому я бы брала Горбачёву. Она показывала свой четверной сальхов и если добьёт второй в каскаде.

Журанков: Когда смотрел произвольную, кричал – не прыгай второй! Не послушала.

Боброва: Мне нравятся программы Горбачёвой. Я бы оставляла короткую, произвольную можно улучшить. «Джеймс Бонд» прекрасен, однако можно найти что-то более интересное, нестандартное, — порассуждали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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