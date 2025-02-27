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Евгения Медведева третий год подряд приехала на сборы московского «Динамо»

Евгения Медведева третий год подряд приехала на сборы московского «Динамо»
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Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева посетила сборы московского «Динамо», чтобы подготовить очередной выпуск её совместного с клубом проекта «Футбольное катание». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.

Отметим, что данный проект существует уже два года. В нём Медведева знакомится с футболистами «Динамо», задавая им вопросы о работе и личной жизни. Это уже третий раз, когда фигуристка посетила сборы столичной команды.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийский игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

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