Худайбердиева — о Муравьёвой: к следующему сезону она вернёт стабильность и тройной аксель

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева высказалась о выступлениях вице-чемпионки национального первенства прошлого сезона Софьи Муравьёвой в нынешнем сезоне-2024/2025.

«Если бы можно было подать все эти списки хотя бы в августе и посмотреть… Очень сложный был сезон для Софьи Муравьёвой, когда она не понимала, как это всё… Я её прекрасно понимаю, когда на тренировках всё, а ты приезжаешь и сама в шоке, как это происходит. Она пришла в себя только к концу сезона, и, мне кажется, к следующему она вернёт стабильность. У неё уже будет опыт стрессоустойчивости. Она вернёт тройной аксель, но заявки надо подавать сейчас. И поэтому нужно смотреть на то, что было в этом сезоне, какие прокаты были у девочек», — сказала фигуристка в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».