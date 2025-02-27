Пестова и Лагутов захватили лидерство в танцах на льду в финале юниорского Гран-при России
Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов, выступающие в танцах на льду, захватили лидерство по итогам ритм-танца в финале юниорского Гран-при России – 2024/2025, который проходит в Калуге. За свой прокат они получили от судей 70,34 балла.
Фигурное катание. Юниоры. Гран-при России, финал, Калуга. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Зоя Пестова/Сергей Лагутов (Москва) — 70,34 балла.
- Мария Фефелова/Артём Валов (Московская область) — 67,84.
- Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Москва) — 66,46.
- Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров (Москва) — 64,46.
- Лилия Литенко/Игнат Пахомов (Московская область) — 62,72.
- Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин (Московская область) — 61,05.
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