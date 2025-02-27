Пестова и Лагутов захватили лидерство в танцах на льду в финале юниорского Гран-при России

Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов, выступающие в танцах на льду, захватили лидерство по итогам ритм-танца в финале юниорского Гран-при России – 2024/2025, который проходит в Калуге. За свой прокат они получили от судей 70,34 балла.

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