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«Кушать что-то надо». Тарасова — о намерениях фотографа в инциденте с Кураковой

«Кушать что-то надо». Тарасова — о намерениях фотографа в инциденте с Кураковой
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что целью французского фотографа, который прислал бывшей российской фигуристке Екатерине Кураковой её интимно обработанные фотографии, было подорвать репутацию спортсменки.

«Нет, конечно. Какая у неё репутация? Вот вы знаете такую спортсменку, знаете, как она катается? И никто не знает. Он это сделал, чтобы выложить и заработать денег, потому что что‑то надо кушать. Если бы он сфотографировал её в платье, это было бы никому не интересно, на эти фотографии никто бы не обратил внимания. Поэтому он и снял с неё платье, запустив её голую. Подала она на него в суд и подала, нам‑то какое дело?» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, 22-летняя Екатерина Куракова начала процедуру смены спортивного гражданства в 2017 году, изъявив желание выступать за сборную Польши. В следующем году она переехала в Торонто, где начала работу в группе канадского специалиста Брайана Орсера.

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