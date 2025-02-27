Бывшей российской фигуристке прислали фотографии, где она изображена с обнажённой грудью

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова стала жертвой недобросовестного фотографа, который прислал ей её фотографии, обработанные в интимном виде.

Во время Гала-вечера звёзд во французском Вожани фотограф, который много лет сотрудничает с Французской федерацией ледовых видов спорта (FFSG), сделал в том числе несколько фотографий с Кураковой. Позже он прислал ей фото, на которых спортсменка, к своему удивлению, увидела себя в пируэте с обнажённой грудью. Знакомые спортсменки впоследствии подтвердили, что в реальности данного инцидента не было. После того как об этом узнали в FFSG, было подано заявление в прокуратуру.

«Он вторгся в мою личную жизнь. Это омерзительно. Но я считаю, что моей задачей также является защита других молодых девушек от подобного поведения. Я плакала, мне было страшно, но я не хотела освещать эту ситуацию перед чемпионатом Европы. Я чувствовала себя неловко, эта тайна так сильно засела у меня в голове, что в Таллине во время произвольной программы я постоянно проверяла свой наряд», — приводит слова Кураковой Przeglad Sportowy со ссылкой на L'Equipe.

22-летняя Екатерина Куракова начала процедуру смены спортивного гражданства в 2017 году, изъявив желание выступать за сборную Польши. В следующем году она переехала в Торонто, где начала работу в группе канадского специалиста Брайана Орсера.