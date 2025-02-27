Роднина объяснила, почему фигурное катание не является самым популярным видом спорта в РФ

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в парном катании Ирина Роднина считает футбол самым популярным видом спорта в России.

«Как бы ни играли в футбол наши клубы и сборные, этот вид остаётся самым популярным. Если спросить большинство детей и мужчин, именно его они назовут. Кто-то профессионально занимается, кто-то встречается в своём кругу и играет на любительском уровне. Возможно, навязать конкуренцию футболу могли бы лёгкая атлетика и лыжи. Что касается хоккея и фигурного катания, то у нас примерно одинаковое количество катков в стране. Плюс это достаточно дорогие виды спорта по сравнению с той же лёгкой атлетикой. Надо понимать, что популярность связана с доступностью», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее Роднина положительно оценила новость, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта начать процесс допуска российских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года.