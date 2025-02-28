Фигурное катание, финал юниорского Гран-при России — 2024/2025: расписание на 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, в Калуге пройдёт второй день финала юниорского Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 28 февраля.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2024/2025. Финал. 28 февраля (время московское):

14:00. Танцы на льду. Произвольный танец;

15:45. Спортивные пары. Произвольная программа;

17:25. Девушки. Короткая программа;

19:00. Юноши. Короткая программа.

Финал юниорского Гран-при России — 2024/2025 проходит с 27 февраля по 1 марта. В турнире принимают участие по 12 юношей и девушек, показавших лучшие результаты в осенней серии Гран-при России, а также восемь спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов.