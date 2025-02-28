ФФККР подала в ISU списки кандидатов на участие в олимпийском отборе

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже подала в Международный союз конькобежцев (ISU) списки фигуристов, которые примут участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. При этом фамилии до сих пор не раскрываются.

«Списки в ISU поданы», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

Согласно ранее опубликованным документам, теперь российские фигуристы должны пройти проверку на нейтральность.

Напомним, квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. В каждом виде Россия имеет по одной квоте. Если спортсменам удастся успешно выступить в столице Китая, а именно зайти в топ-5 в своём виде, они отправятся на Игры-2026, которые пройдут в Милане.