Дуэт Пестовой и Лагутова завоевал золото в финале юниорского Гран-при-2024/2025
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Танцевальный дуэт Зои Пестовой и Сергея Лагутова завоевал золотые медали по итогам произвольного танца в финале юниорского Гран-при-2024/2025 в Калуге. Тандем получил от судей 151,24 балла.
Второе место досталось Марии Фефеловой и Артёму Валову, которые получили 168,76 балла, тройку призёров замкнули Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (166,67 балла).
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Финал. Юниоры. Танцы на льду, произвольный танец:
1. Зоя Пестова и Сергей Лагутов (Москва) — 174,26 балла.
2. Мария Фефелова и Артём Валов (Московская область) — 168,76.
3. Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (Москва) — 166,67.
4. Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (Москва) — 161,42.
5. Лилия Литенко и Игнат Пахомов (Московская область) — 156,73.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
28 февраля 2025, пятница. 14:00 МСК
Окончено
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