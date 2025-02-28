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ФФККР не огласит список кандидатов на отборочный турнир до получения обратной связи от ISU

ФФККР не огласит список кандидатов на отборочный турнир до получения обратной связи от ISU
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет оглашать списки фигуристов, которые примут участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026, до получения обратной связи по ним от Международного союза конькобежцев (ISU).

«ФФККР не будет оглашать список до получения обратной связи от ISU», – приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что списки уже были отправлены ISU.

Напомним, квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. В каждом виде Россия имеет по одной квоте. Если спортсменам удастся успешно выступить в столице Китая, а именно зайти в топ-5 в своём виде, они отправятся на Игры-2026, которые пройдут в Милане.

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