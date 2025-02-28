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В «Лужниках» пройдёт благотворительная акция «Коробка храбрости»

В «Лужниках» пройдёт благотворительная акция «Коробка храбрости»
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Спорткомплекс «Лужники» с 28 февраля и до окончания сезона работы катка проводит благотворительную акцию. В павильоне катка установлена «Коробка храбрости», в которой можно оставить игрушки, предназначенные для пациентов, проходящих лечение в клиниках Москвы.

Игрушки помогут детям преодолеть страх и настроиться на позитивный лад во время сложных и болезненных процедур.

Все собранные в «Коробку храбрости» игрушки будут переданы Фонду Хабенского для размещения в профильных отделениях клиник Москвы, где проходят лечение пациенты с опухолями мозга. Также спорткомплекс «Лужники» осуществит перевод денежных средств на развитие программ Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

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