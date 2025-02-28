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Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли финал юниорского Гран-при России

Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли финал юниорского Гран-при России
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Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали победителями финала юниорского Гран-при России. По сумме двух программ они получили от судей 197,77 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юниоры. Пары. Произвольная программа
28 февраля 2025, пятница. 15:45 МСК
Окончено

Вторыми стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 192,15. Тройку сильнейших замкнули София Диана Касинс и Александр Брегей (190,72).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России — 2024/2025. Финал. Юниоры. Спортивные пары:

  1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 197,77 балла
  2. Таисия Щербинина/Артём Петров — 192,15
  3. София Диана Касинс/Александр Брегей — 190,72
  4. Кира Доможирова/Илья Вегера — 179,74
  5. Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 176,91
  6. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 171,58
  7. Ольга Сабада/Павел Астахов — 170,85
  8. Майя Шегай/Андрей Шадерков — 168,98
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