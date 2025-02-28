Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли финал юниорского Гран-при России
Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали победителями финала юниорского Гран-при России. По сумме двух программ они получили от судей 197,77 балла.
Вторыми стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 192,15. Тройку сильнейших замкнули София Диана Касинс и Александр Брегей (190,72).
Фигурное катание. Юниорский гран-при России — 2024/2025. Финал. Юниоры. Спортивные пары:
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 197,77 балла
- Таисия Щербинина/Артём Петров — 192,15
- София Диана Касинс/Александр Брегей — 190,72
- Кира Доможирова/Илья Вегера — 179,74
- Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 176,91
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 171,58
- Ольга Сабада/Павел Астахов — 170,85
- Майя Шегай/Андрей Шадерков — 168,98
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