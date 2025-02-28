Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли финал юниорского Гран-при России

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали победителями финала юниорского Гран-при России. По сумме двух программ они получили от судей 197,77 балла.

Вторыми стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 192,15. Тройку сильнейших замкнули София Диана Касинс и Александр Брегей (190,72).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России — 2024/2025. Финал. Юниоры. Спортивные пары: