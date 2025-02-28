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Щербинина и Петров сообщили о переходе на взрослый уровень со следующего сезона

Щербинина и Петров сообщили о переходе на взрослый уровень со следующего сезона
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Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров сообщили, что перейдут на взрослый уровень со следующего сезона.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юниоры. Пары. Произвольная программа
28 февраля 2025, пятница. 15:45 МСК
Окончено

Петров: Второе место – скорее всего, да, воспринимаем как неудачу. Это связано с моей грубой ошибкой на каскаде.

Щербинина: Достаточно сложно кататься в сложнейшей разминке, потому что всегда играют нервы. Считаю, что сегодня мы справились. Не без ошибок, но довольны результатом.

Щербинина: Парное катание — это скатанность партнёров и стабильность.

Петров: Я считаю, что не стоит учить ультра‑си, просто нужно показывать стабильное чистое катание. Со следующего сезона мы переходим во взрослое катание, потому что это мой последний сезон, в котором я по возрасту прохожу в юниоры.

Щербинина: Я думаю, что нужно будет начинать всё с нуля, набирать рейтинг и показывать стабильные чистые прокаты, — передаёт слова Щербининой и Петрова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Щербинина и Петров набрали 192,15 балла по сумме двух программ и стали вторыми среди спортивных пар в финале юниорского Гран‑при России в Калуге.

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