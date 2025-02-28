Шешелева и Карнаухов: четверной подкрут первый раз не боялись делать

Полина Шешелева и Егор Карнаухов прокомментировали своё выступление в финале Гран‑при России среди юниоров. Фигуристы одержали победу в парном катании, набрав 197,77 балла по сумме двух программ.

Шешелева: Мы собираемся и всё делаем. Настраивались как обычно, нужно хорошо размяться, никого не слушать и идти делать свою работу. Четверной подкрут разучили сначала в зале, потом перенесли на лёд. Первый раз было делать не страшно. Почему в короткой программе второй турнир подряд четвёрные? Надо получше делать элементы.

Карнаухов: В начале сезона настраивались на чистые прокаты, но не ожидали, что всегда будет первое место, соперники достаточно сильные. Главное — чисто катать.

Шешелева: Какие были первые впечатления, когда увидели друг друга? Мне тренеры сказали, что с ним надёжно кататься.

Карнаухов: Подумал, что она маленькая, удобная. Чем меньше, тем лучше. Не боюсь, что она подрастёт, морально готовлюсь к этому, занимаюсь в зале, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.