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Шешелева и Карнаухов: четверной подкрут первый раз не боялись делать

Шешелева и Карнаухов: четверной подкрут первый раз не боялись делать
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Полина Шешелева и Егор Карнаухов прокомментировали своё выступление в финале Гран‑при России среди юниоров. Фигуристы одержали победу в парном катании, набрав 197,77 балла по сумме двух программ.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юниоры. Пары. Произвольная программа
28 февраля 2025, пятница. 15:45 МСК
Окончено

Шешелева: Мы собираемся и всё делаем. Настраивались как обычно, нужно хорошо размяться, никого не слушать и идти делать свою работу. Четверной подкрут разучили сначала в зале, потом перенесли на лёд. Первый раз было делать не страшно. Почему в короткой программе второй турнир подряд четвёрные? Надо получше делать элементы.

Карнаухов: В начале сезона настраивались на чистые прокаты, но не ожидали, что всегда будет первое место, соперники достаточно сильные. Главное — чисто катать.

Шешелева: Какие были первые впечатления, когда увидели друг друга? Мне тренеры сказали, что с ним надёжно кататься.

Карнаухов: Подумал, что она маленькая, удобная. Чем меньше, тем лучше. Не боюсь, что она подрастёт, морально готовлюсь к этому, занимаюсь в зале, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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