«Что этот лысый парень делает на юниорском ЧМ?» Фигурист Берулава ответил хейтерам

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава прокомментировали своё выступление в короткой программе на юниорском чемпионате мира — 2025.

Берулава: Всё прошло хорошо. Я немного нервничал насчёт двойного акселя, чувствовал небольшое давление. Но в целом мы просто хотели сделать свою работу. Конечно, мы бы хотели защитить титул, однако фокусируемся на том, чтобы всё сделать наилучшим образом. Также я бы хотел ответить на некоторые комментарии, которые прочитал о себе, по типу: «Что этот лысый парень делает на юниорском ЧМ?». Просто хочу сказать, что здесь есть фигуристы старше меня и что правила это разрешают. Так почему бы нам не соревноваться здесь?

Метёлкина: Я не нервничала, потому что уверена в двойном акселе, знаю, что могу приземлить 10 из 10. Выброс тройной сальхов был совершенно новым для меня, я раньше не делала его, а Лука выполнял его с предыдущей партнёршей. Мы обычно исполняем выброс-флип и выброс-риттбергер, так что выучили сальхов примерно за неделю.

Возможно, мы делаем какие-то элементы лучше, чем другие юниорские пары, но это не должно быть причиной для нас не выступать здесь. Мы знаем, что есть много критики, однако это разрешено правилами. Для нас самое главное – получить опыт. Мы всё ещё довольно новый дуэт, мы хотим выступить на как можно большем количестве турниров перед олимпийским сезоном. Это наш второй совместный сезон, так что каждое соревнование помогает нам расти, — передаёт слова Метёлкиной и Берулавы корреспондент «Чемпионата» Наталья Боку.

Юниорский чемпионат мира — 2025 проходит в Венгрии. Метёлкина и Берулава лидируют после короткой программы.