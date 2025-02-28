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Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при России, Базылюк — вторая

Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при России, Базылюк — вторая
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Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при России. От судей она получила 73,50 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Короткая программа
28 февраля 2025, пятница. 17:25 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
73.50
2
Маргарита Базылюк
Москва
72.83
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
70.93

Второй стала Маргарита Базылюк с результатом 72,83. Тройку сильнейших замкнула Агата Петрова (70,93).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России — 2024/2025. Финал. Юниоры. Девушки. Короткая программа:

  1. Алиса Двоеглазова — 73,50 балла
  2. Маргарита Базылюк — 72,83
  3. Агата Петрова — 70,93
  4. Елена Костылева — 68,86
  5. Валерия Лукашова — 67,29
  6. Любовь Рубцова — 65,82
  7. Елизавета Лабутина — 64,57
  8. Милана Лебедева — 64,30
  9. Лидия Плескачёва — 62,82
  10. Анна Ляшенко — 60,45
  11. Елизавета Андреева — 58,91
  12. Алёна Принёва — 58,30
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