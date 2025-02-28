Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при России, Базылюк — вторая

Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при России. От судей она получила 73,50 балла.

Второй стала Маргарита Базылюк с результатом 72,83. Тройку сильнейших замкнула Агата Петрова (70,93).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России — 2024/2025. Финал. Юниоры. Девушки. Короткая программа: