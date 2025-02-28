Алиса Двоеглазова: Тутберидзе всегда поможет держать форму

Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о лидерстве после короткой программы в финале Гран-при России.

«Вообще не ожидала увидеть себя на первом месте. Видела, что много девочек с более сложным контентом. Не думала об этом.

Со следующего сезона выхожу во взрослые. Естественно, хочу попробовать свои силы по взрослым.

Как удаётся держать форму? Этери Георгиевна [Тутберидзе] всегда поможет держать форму, всегда скажет правильные слова. Конечно, мы сами понимаем, что должны достойно представлять свою команду.

Перед своими прокатами за соперницами не слежу, потому что особо нет времени. Выступать последней тяжело? В короткой — нет, в субботу — посмотрим», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.