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Алиса Двоеглазова рассказала о казусе перед короткой программой

Алиса Двоеглазова рассказала о казусе перед короткой программой
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Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о казусе перед финалом Гран-при России. Спортсменка выиграла короткую программу, получив от судей 73,50 балла.

«Ничего не меняла в подготовке после первенства России, потому что времени не так много. Работали, катали программы. В пятницу у меня случился казус после тренировки.

Я не смогла заселиться в отель при катке, живу в другом, там на всей улице отключился свет, и пришлось краситься и собираться в темноте с фонариком», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Второй стала Маргарита Базылюк с результатом 72,83. Тройку сильнейших замкнула Агата Петрова (70,93).

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