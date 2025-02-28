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Лазарев: перед финалом Гран-при много работал над непрыжковыми, над вращениями

Лазарев: перед финалом Гран-при много работал над непрыжковыми, над вращениями
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Фигурист Лев Лазарев прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юноши. Короткая программа
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
87.16
2
Никита Сарновский
Москва
83.61
3
Николай Колесников
Москва
80.38

«Не могу сказать, что её катать намного легче, чем произвольную, в которой у меня пять четверных прыжков. В короткой каждая секунда забита хореографией, переходами, с тройных прыжков у меня сложные выезды, кроме тройного акселя.

Мы с тренером решили, что меня очень хорошо с него выкатывает, если я его прыгаю чисто. Красивое положение в выезде тоже будет давать много плюсов.

Перед этим стартом я много работал над непрыжковыми, особенно над вращениями, над дорожкой работаю с хореографом и сам прокатываю её на тренировках. Понимаю, насколько важно, чтобы все непрыжковые были на четвёртый уровень.

Не могу сказать, у кого идеальные вращения. У девочек‑юниорок вращения почти у всех на большие плюсы. Не могу выделить кого‑то одного.

У мальчиков тоже стали больше следить за вращениями. С этого сезона все прибавили очень сильно в прыжках. Теперь нельзя всё прыгнуть, но потерять на непрыжковых.

Внутреннее соревнование с девочками‑юниорками? Нет. У нас разный регламент, им нельзя прыгать сольный тройной аксель в короткой программе. Мальчики и девочки по‑разному катаются, мне кажется, нельзя сравнивать», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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