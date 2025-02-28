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В ISU не будут разглашать списки российских фигуристов для участия в олимпийском отборе

В ISU не будут разглашать списки российских фигуристов для участия в олимпийском отборе
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что получили списки российских фигуристов для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. При этом представители организации не будут разглашать их имена до того момента, пока не пройдёт специальная проверка на нейтральность.

«ISU получил заявки российских и белорусских спортсменов, желающих принять участие в качестве независимых нейтральных спортсменов в отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане.

В соответствии с положениями, кандидаты теперь будут проходить специальный процесс проверки и целенаправленную олимпийскую антидопинговую программу, проводимую специализированными независимыми поставщиками, чтобы обеспечить их нейтральность в соответствии с условиями, изложенными в сообщении ISU. ISU не будет давать комментарии относительно отдельных спортсменов до завершения этой специальной проверки», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже отправила списки фигуристов для участия в квалификационном турнире. От России может участвовать всего по одному участнику в каждом виде. Проверку на нейтральность пройдут один основной и один запасной спортсмен.

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