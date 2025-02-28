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Лев Лазарев лидирует после короткой программы в финале Гран-при России, Федотов — восьмой

Лев Лазарев лидирует после короткой программы в финале Гран-при России, Федотов — восьмой
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Фигурист Лев Лазарев выиграл короткую программу в финале Гран-при России. От судей он получил 87,16 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юноши. Короткая программа
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
87.16
2
Никита Сарновский
Москва
83.61
3
Николай Колесников
Москва
80.38

Вторым стал Никита Сарновский с результатом 83,61. Тройку сильнейших замкнул Николай Колесников (80,38). Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов после короткой программы занимает восьмое место (70,51).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России — 2024/2025. Финал. Юниоры. Юноши. Короткая программа:

  1. Лев Лазарев — 87,16 балла
  2. Никита Сарновский — 83,61
  3. Николай Колесников — 80,38
  4. Макар Солодников — 79,42
  5. Глеб Ковтун — 78,64
  6. Герман Ленков — 74,92
  7. Эдуард Карартынян — 74,70
  8. Арсений Федотов — 70,51
  9. Максим Бадави — 67,33
  10. Вадим Воронов — 67,07
  11. Михаил Алексахин — 65,46
  12. Марк Лукин — 63,55
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