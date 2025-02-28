Лев Лазарев лидирует после короткой программы в финале Гран-при России, Федотов — восьмой

Фигурист Лев Лазарев выиграл короткую программу в финале Гран-при России. От судей он получил 87,16 балла.

Вторым стал Никита Сарновский с результатом 83,61. Тройку сильнейших замкнул Николай Колесников (80,38). Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов после короткой программы занимает восьмое место (70,51).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России — 2024/2025. Финал. Юниоры. Юноши. Короткая программа: