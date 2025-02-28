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Евгения Медведева: единожды заставили петь. Было максимально некомфортно, кринж

Евгения Медведева: единожды заставили петь. Было максимально некомфортно, кринж
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Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём опыте вокальных выступлений.

В программе «Футбольное катание» Евгения задала вопрос вратарю московского «Динамо» Андрею Лунёву о съёмках в клипе, посвящённом 95-летию Льва Яшина. После Лунёв спросил Медведеву, видела ли она этот клип.

«Видела. Я как человек из мира спорта, которого единожды заставили петь, знаю, что это такое. Было максимально некомфортно, кринж, если говорить откровенно. Мне было стыдно за то, что делаю. Но вы, ребята, справились офигенно. А было чувство неуверенности? Потому что, когда передо мной микрофон и нужно петь, это страшно», — сказала Медведева в программе «Футбольное катание».

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