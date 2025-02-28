Фигурист Сарновский ответил, мотивировало ли его обещание, данное Трусовой перед ФГПР

Фигурист Никита Сарновский ответил, мотивировало ли его обещание, данное Александре Игнатовой (Трусовой) перед финалом Гран-при России.

«По-другому настроил голову, надо было просто сделать свою работу. Отпрыгал и отпрыгал, дорожку попытался сделать эмоционально. Мотивировало ли то, что обещал в Саранске Саше Трусовой два проката жизни? Помню про два проката жизни (улыбается). Но пытаюсь эту мысль выбросить, чтобы она не разъедала меня дополнительно. Сегодня отпустил, и всё было хорошо.

После Саранска два дня думал, пытался осознать, что с короткой произошло, так и не понял. Долго работал с Дмитрием Сергеевичем [Михайловым] над дорожкой, с Сергеем Андреевичем [Алексеевым] над вращениями, пытался улучшить всё, что можно. Завтра посмотрим, что и как будет. Евгений Викторович Плющенко доволен работой? Как мне показалось, доволен. Работа хорошая, наполовину сделана, сейчас самое главное — себя не расслабить, выспаться и завтра с холодной головой идти в произвольную», — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

После короткой программы Никита Сарновский занимает промежуточное второе место с результатом 83,61 балла.