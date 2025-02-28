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«Соревнования для меня — праздник». Колесников — о попадании в тройку после КП на ФГПР

«Соревнования для меня — праздник». Колесников — о попадании в тройку после КП на ФГПР
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Фигурист Николай Колесников высказался о попадании в тройку лидеров после короткой программы на финале Гран-при России.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юноши. Короткая программа
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
87.16
2
Никита Сарновский
Москва
83.61
3
Николай Колесников
Москва
80.38

«Ожидал ли увидеть себя в тройке? Подготовка шла планомерно, мы работали над всем. В принципе моя основная задача тут — просто показать свою работу. Я не смотрю на место.

За последний месяц работал над качеством и прыжков, и вращений, и дорожки. Но ещё много работы предстоит. Сегодняшним прокатом доволен процентов на 80. В целом неплохо откатал.

Соревнования для меня — это как праздник. Волнения практически нет. Люблю соревнования за весь процесс подготовки к ним. Перед выходом на лёд я люблю просто, как перед обычной тренировкой, размяться, настроить себя и пойти выступать», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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