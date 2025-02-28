«Соревнования для меня — праздник». Колесников — о попадании в тройку после КП на ФГПР

Фигурист Николай Колесников высказался о попадании в тройку лидеров после короткой программы на финале Гран-при России.
«Ожидал ли увидеть себя в тройке? Подготовка шла планомерно, мы работали над всем. В принципе моя основная задача тут — просто показать свою работу. Я не смотрю на место.
За последний месяц работал над качеством и прыжков, и вращений, и дорожки. Но ещё много работы предстоит. Сегодняшним прокатом доволен процентов на 80. В целом неплохо откатал.
Соревнования для меня — это как праздник. Волнения практически нет. Люблю соревнования за весь процесс подготовки к ним. Перед выходом на лёд я люблю просто, как перед обычной тренировкой, размяться, настроить себя и пойти выступать», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
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