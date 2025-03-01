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Фигурное катание, финал юниорского Гран-при России — 2024/2025: расписание на 1 марта

Фигурное катание, финал юниорского Гран-при России — 2024/2025: расписание на 1 марта
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Сегодня, 1 марта, в Калуге пройдёт заключительный день финала юниорского Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 1 марта.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2024/2025. Финал. 1 марта (время московское):

  • 13:00. Девушки. Произвольная программа;
  • 15:00. Юноши. Произвольная программа.

Финал юниорского Гран-при России — 2024/2025 проходит с 27 февраля по 1 марта. В турнире принимают участие по 12 юношей и девушек, показавших лучшие результаты в осенней серии Гран-при России, а также восемь спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов.

Календарь Финала юниорского Гран-при России — 2024/2025
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