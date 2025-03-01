Аверина исполнила страстный танец с Соловьёвым, Ягудин сыграл старика. Фото с ледового шоу

В Москве состоялись съёмки первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период». Проект вернулся на экраны в новом формате: в число участников вошли обычные люди, прошедшие конкурсный отбор.

В роли ведущих выступили Алексей Ягудин и Евгения Медведева, в состав жюри вошёл Роман Костомаров. Оценивать номера участников также будут Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Татьяна Навка и Илья Авербух.

В числе участников можно увидеть и отечественных знаменитостей: певица и видеоблогер Валя Карнавал появилась на льду в паре с Алексеем Воробьёвым, который на шоу не отбирался, но вышел поддержать девушку. Также с номерами выступили прославленные гимнастки Дина и Арина Аверины.

Лучшие фото со съёмок выпуска «Ледникового периода» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.