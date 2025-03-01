Александр Галлямов получил серьёзную травму ноги во время турнира на Байкале — источник

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил серьёзную травму ноги во время турнира на Байкале. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что 25-летний спортсмен травмировался во время исполнения программы. Его доставили в больницу для обследования. Точный характер повреждения в настоящий момент неизвестен.

В эти дни на Байкале в закрытом формате проходит турнир, который не транслируют для публики. Ранее было известно, что там принимают участие некоторые одиночники и одиночницы из сборной России. Однако в связи с травмой Галлямова подтвердилась информация, что также там участвуют пары и танцоры.