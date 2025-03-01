Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Галлямов получил серьёзную травму ноги во время турнира на Байкале — источник

Александр Галлямов получил серьёзную травму ноги во время турнира на Байкале — источник
Комментарии

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил серьёзную травму ноги во время турнира на Байкале. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что 25-летний спортсмен травмировался во время исполнения программы. Его доставили в больницу для обследования. Точный характер повреждения в настоящий момент неизвестен.

В эти дни на Байкале в закрытом формате проходит турнир, который не транслируют для публики. Ранее было известно, что там принимают участие некоторые одиночники и одиночницы из сборной России. Однако в связи с травмой Галлямова подтвердилась информация, что также там участвуют пары и танцоры.

Материалы по теме
Фигурист Галлямов не считает, что их с Мишиной пара находится на пике возможностей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android