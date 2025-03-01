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Губерниев высказался о своих взаимоотношениях с Еленой Вяльбе

Губерниев высказался о своих взаимоотношениях с Еленой Вяльбе
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Я постоянно говорю с Еленой Валерьевной. И звезда со звездою говорит… Посмотрите на меня, конечно, я лучший друг лыжников. Я лыжи комментирую 26 лет, не так часто удаётся, всё-таки биатлон в сердце. В Казани с Легковым мы воссоединились в лыжном экстазе на пару дней, он на Сахалин, а я в Златоуст на биатлон», – передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В данный момент Губерниев и Вяльбе находятся в Казани, где проходит чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам.

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