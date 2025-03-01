РУСАДА в январе проверило всех действующих чемпионов России, кроме Степановой и Букина

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в начале 2025 года проверило всех действующих чемпионов России, кроме четырёхкратных победителей национального первенства и призёров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в январе РУСАДА провело тестирование 19 российских фигуристов. Среди них, помимо действующих чемпионов страны — Дикиджи, Петросян, Мишиной и Галлямова, — в списке оказались одиночники Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Арсений Федотов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко и Николай Угожаев. У женщин тестировали Анну Фролову и Софью Муравьёву, у спортивных пар — Артёма Грицаенко и Елизавету Осокину, Анастасию Мухортову и Дмитрия Евгеньева, а также Александру Бойкову.