Елена Костылева победила в финале юниорского Гран-при России, Двоеглазова — вторая

Фигуристка Елена Костылева, представляющая штаб Евгения Плющенко, стала победительницей финала юниорского Гран-при России — 2024/2025 в женском одиночном катании. За произвольную программу она получила от судей 161,48 балла. По сумме двух программ у фигуристки 230,34 балла.

Второй стала Алиса Двоеглазова с результатом 229.06 балла. Тройку сильнейших замкнула Маргарита Базылюк (220.04).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2024/2025. Финал. Девушки. Итоговое положение (частично):

1. Елена Костылева (Московская область) — 230,34.

2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 229,06.

3. Маргарита Базылюк (Москва) — 220,04.

4. Елизавета Андреева (Москва) — 210,99.

5. Лидия Плескачёва (Москва) — 204,68.

6. Валерия Лукашова (Москва) — 201,16.

Отметим, что по итогам короткой программы Костылева занимала промежуточное четвёртое место.