ФФККР не будет финансировать тренировки Хаврониной и Нарижного в США

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет финансировать тренировки двукратных бронзовых призёров чемпионата России Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного в США. Об этом сообщил тренер спортсменов Денис Самохин. Ранее он также заявлял, что фигуристы в межсезонье отправятся в США для оттачивания своих программ. С ними будет работать известный российский тренер Марина Зуева. Сами постановки планируют сделать ещё в апреле в России.

«Это было наше совместное с Зуевой решение. Она с большим удовольствием взялась за работу с российскими фигуристами. Полетим в Америку в середине мая и пробудем там около месяца. Речь о постановке новых танцев не шла, но мы совместно набросаем черновой вариант программ для будущего сезона. При этом Зуева будет консультировать нашу работу по видео. В нынешних реалиях просить о материальной поддержке было бы неэтично. Денег у ФФККР мы не просили», — приводит слова Самохина «РИА Новости Спорт».