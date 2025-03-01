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Галлямов опроверг информацию о травме ноги. Он порезал коньком палец на руке

Галлямов опроверг информацию о травме ноги. Он порезал коньком палец на руке
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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опроверг появившуюся информацию о том, что получил травму ноги во время турнира на Байкале. По словам спортсмена, он всего лишь порезал указательный палец на руке.

«Я не понимаю, кто занимается такой ложной информацией. Ребят, просто из мухи слона. Я не понимаю, как это можно так. Но, видимо, у нас в фигурном катании это умеют делать, но тут (смеётся и показывает пораненный палец). Я вас умоляю, расслабьтесь уже», — сказал Галлямов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Напомним, по информации многих источников, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, как первый номер сборной России, могут принять участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. Но на данный момент неизвестно, пройдут ли они критерии нейтральности.

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