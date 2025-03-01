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Плющенко рассказал, как поощрит Костылеву за победу на финале Гран-при

Плющенко рассказал, как поощрит Костылеву за победу на финале Гран-при
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Фигуристка Елена Костылева, занявшая первое место в финале юниорского Гран-при России — 2024/2025, рассказала о поздравлении тренера Евгения Плющенко.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.34
2
Алиса Двоеглазова
Москва
229.06
3
Маргарита Базылюк
Москва
220.04

— Как поздравил тренер с победой? Хорошо поздравил. Как отпраздную? Завтра пойдём в магазин косметики, — передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

— Мы сейчас возвращаемся, у неё премия, денежный бонус, как всегда. Всё впереди, — добавил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

Костылева по итогам двух программ получила от судей 230,34 балла. Серебряную медаль завоевала Алиса Двоеглазова с результатом 229,06 балла. Тройку сильнейших замкнула Маргарита Базылюк (220,04).

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