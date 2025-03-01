Маргарита Базылюк: сезон шёл по убывающей, это связано с головой

Действующая чемпионка страны среди юниоров фигуристка Маргарита Базылюк прокомментировала сегодняшнее выступление в финале Гран-при России в Калуге.

«Произвольной недовольна, хотелось бы, чтобы на этом турнире у меня всё сложилось и я бы откатала чисто две программы. Но не сложилось. По настроению нейтральна.

Конечно, есть ощущение радости. Сезон шёл по убывающей, это связано, наверное, с головой. Видно, что-то не так делаю. Со здоровьем всё нормально.

На первенстве России рассчитывала, что я выйду в первый аксель, а дальше пойдёт само. Я практически не тренировала четверные, а больше аксель.

Сейчас я проанализировала, что случилось на России, решили с тренерами: аксель не получается, едешь дальше. Когда-нибудь же он получится», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В субботу Базылюк набрала 220,04 балла и стала третьей в финале Гран-при России в Калуге.