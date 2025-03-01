Костылева планирует усложнить контент произвольной программы

Фигуристка Елена Костылева, занявшая первое место в финале юниорского Гран-при России — 2024/2025, рассказала, что будет усложнять свою произвольную программу. Сегодня, 1 марта, она заняла первое место в финале юниорского Гран-при России — 2024/2025.

«Для меня неудачный прокат короткой программы не значит, что я должна по‑другому катать произвольную. Это случайность для меня, собралась и откатала произвольную абсолютно спокойно.

Почему случилась бабочка? Из-под меня выехал конёк, хотела взатяг сделать аксель. Это моя ошибка, нужно было просто крутить и сделать.

Нет предела ни у кого, конечно, я буду свой контент увеличивать и добавлять четверные. Какие четверные? Пока секрет.

Нужно работать над заходами и над дедакшеном в произвольной. В короткой убрали этот дедакшен, в произвольной заходы укоротили, сделали посложнее, но будем ещё стараться укорачивать заходы. В кого такой сильный характер? В родителей», — передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.