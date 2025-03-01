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Костылева планирует усложнить контент произвольной программы

Костылева планирует усложнить контент произвольной программы
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Фигуристка Елена Костылева, занявшая первое место в финале юниорского Гран-при России — 2024/2025, рассказала, что будет усложнять свою произвольную программу. Сегодня, 1 марта, она заняла первое место в финале юниорского Гран-при России — 2024/2025.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.34
2
Алиса Двоеглазова
Москва
229.06
3
Маргарита Базылюк
Москва
220.04

«Для меня неудачный прокат короткой программы не значит, что я должна по‑другому катать произвольную. Это случайность для меня, собралась и откатала произвольную абсолютно спокойно.

Почему случилась бабочка? Из-под меня выехал конёк, хотела взатяг сделать аксель. Это моя ошибка, нужно было просто крутить и сделать.

Нет предела ни у кого, конечно, я буду свой контент увеличивать и добавлять четверные. Какие четверные? Пока секрет.

Нужно работать над заходами и над дедакшеном в произвольной. В короткой убрали этот дедакшен, в произвольной заходы укоротили, сделали посложнее, но будем ещё стараться укорачивать заходы. В кого такой сильный характер? В родителей», — передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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