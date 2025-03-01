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Алиса Двоеглазова — о сезоне: прошёл удачно, будем двигаться дальше

Алиса Двоеглазова — о сезоне: прошёл удачно, будем двигаться дальше
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Фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась мнением о своём сезоне, назвав его удачным.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.34
2
Алиса Двоеглазова
Москва
229.06
3
Маргарита Базылюк
Москва
220.04

«Изменение контента связано с тем, что во время проката на первом четверном тулупе меня повело, я поняла, что двойной тулуп не получится прыгнуть, сделала двойной аксель, чтобы пойти на второй четверной. Нужно было перекраивать программу, чтобы каскад из трёх тоже был, но не помогло мне.

Последнее время на тренировках такого не было. Я продумывала в голове все варианты проката. Я так поняла, что можно было бы и не делать каскад. Считаю, что сезон прошёл удачно, будем двигаться дальше», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Алиса Двоеглазова стала второй в финале юниорского Гран-при России — 2024/2025 с результатом 229,06 балла.

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