Никита Сарновский победил в финале юниорской серии Гран-при России, Лев Лазарев — третий

Фигурист Никита Сарновский стал победителем финала юниорской серии Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Калуге. За произвольную программу он получил от судей 154,94 балла. По сумме двух программ у фигуриста 238,554 балла.
Второе место занял Николай Колесников с результатом 238,46 балла. Тройку сильнейших замкнул Лев Лазарев (234,65). Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов занял 11-е место (207.,87).
Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2024/2025. Финал. Юноши. Итоговое положение (частично):
1. Никита Сарновский (Москва) – 238,55 балла.
2. Николай Колесников (Москва) – 238,46.
3. Лев Лазарев (Москва) – 234,65.
4. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 232,75.
5. Вадим Воронов (Москва) – 226,65.
6. Глеб Ковтун (Тюменская область) – 224,04.
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