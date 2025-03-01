Никита Сарновский победил в финале юниорской серии Гран-при России, Лев Лазарев — третий

Фигурист Никита Сарновский стал победителем финала юниорской серии Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Калуге. За произвольную программу он получил от судей 154,94 балла. По сумме двух программ у фигуриста 238,554 балла.

Второе место занял Николай Колесников с результатом 238,46 балла. Тройку сильнейших замкнул Лев Лазарев (234,65). Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов занял 11-е место (207.,87).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2024/2025. Финал. Юноши. Итоговое положение (частично):

1. Никита Сарновский (Москва) – 238,55 балла.

2. Николай Колесников (Москва) – 238,46.

3. Лев Лазарев (Москва) – 234,65.

4. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 232,75.

5. Вадим Воронов (Москва) – 226,65.

6. Глеб Ковтун (Тюменская область) – 224,04.