Ученики Евгения Плющенко выиграли одиночку в финале юниорского ГП России

Ученики двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выиграли в мужском и женском одиночном катании в финале юниорского Гран-при России.

Среди девушек лучшей стала Елена Костылева. По сумме двух программ она получила от судей 230,34 балла. Серебряную медаль завоевала Алиса Двоеглазова с результатом 229,06 балла. Тройку сильнейших замкнула Маргарита Базылюк (220,04).

У юношей золото завоевал Никита Сарновский, набрав 238,55 балла. Вторым стал Николай Колесников с результатом 238,46 балла. Тройку замкнул Лев Лазарев (234,65). Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов занял 11-е место (207,87).