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Ученики Евгения Плющенко выиграли одиночку в финале юниорского ГП России

Ученики Евгения Плющенко выиграли одиночку в финале юниорского ГП России
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Ученики двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выиграли в мужском и женском одиночном катании в финале юниорского Гран-при России.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юноши. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Никита Сарновский
Москва
238.55
2
Николай Колесников
Москва
238.46
3
Лев Лазарев
Москва
234.65
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.34
2
Алиса Двоеглазова
Москва
229.06
3
Маргарита Базылюк
Москва
220.04

Среди девушек лучшей стала Елена Костылева. По сумме двух программ она получила от судей 230,34 балла. Серебряную медаль завоевала Алиса Двоеглазова с результатом 229,06 балла. Тройку сильнейших замкнула Маргарита Базылюк (220,04).

У юношей золото завоевал Никита Сарновский, набрав 238,55 балла. Вторым стал Николай Колесников с результатом 238,46 балла. Тройку замкнул Лев Лазарев (234,65). Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов занял 11-е место (207,87).

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