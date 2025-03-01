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Фигурное катание, финал юниорского Гран-при России — 2024/2025: результаты соревнований

Фигурное катание, финал юниорского Гран-при России — 2024/2025: результаты соревнований
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Сегодня, 1 марта, в Калуге завершился финал юниорского Гран-при России — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Танцы на льду:

  1. Зоя Пестова/Сергей Лагутов  — 174,26 балла.
  2. Мария Фефелова/Артём Валов — 168,76.
  3. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 166,67.

Спортивные пары:

  1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 197,77 балла.
  2. Таисия Щербинина/Артём Петров — 192,15.
  3. София Диана Касинс/Александр Брегей — 190,72.

Девушки:

  1. Елена Костылева — 230,34 балла.
  2. Алиса Двоеглазова — 229,06.
  3. Маргарита Базылюк — 220,04.

Юноши:

  1. Никита Сарновский – 238,55 балла.
  2. Николай Колесников – 238,46.
  3. Лев Лазарев – 234,65.
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