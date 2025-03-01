Фигурное катание, финал юниорского Гран-при России — 2024/2025: результаты соревнований

Сегодня, 1 марта, в Калуге завершился финал юниорского Гран-при России — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Танцы на льду:

Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 174,26 балла. Мария Фефелова/Артём Валов — 168,76. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 166,67.

Спортивные пары:

Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 197,77 балла. Таисия Щербинина/Артём Петров — 192,15. София Диана Касинс/Александр Брегей — 190,72.

Девушки:

Елена Костылева — 230,34 балла. Алиса Двоеглазова — 229,06. Маргарита Базылюк — 220,04.

Юноши: