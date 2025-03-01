Фигурное катание, финал юниорского Гран-при России — 2024/2025: результаты соревнований
Сегодня, 1 марта, в Калуге завершился финал юниорского Гран-при России — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Танцы на льду:
- Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 174,26 балла.
- Мария Фефелова/Артём Валов — 168,76.
- Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 166,67.
Спортивные пары:
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 197,77 балла.
- Таисия Щербинина/Артём Петров — 192,15.
- София Диана Касинс/Александр Брегей — 190,72.
Девушки:
- Елена Костылева — 230,34 балла.
- Алиса Двоеглазова — 229,06.
- Маргарита Базылюк — 220,04.
Юноши:
- Никита Сарновский – 238,55 балла.
- Николай Колесников – 238,46.
- Лев Лазарев – 234,65.
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