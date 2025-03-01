Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Николай Колесников: не думал, что получится попасть на пьедестал

Николай Колесников: не думал, что получится попасть на пьедестал
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Николай Колесников оценил своё выступление в финале юниорской серии Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Калуге. Спортсмен занял второе место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юноши. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Никита Сарновский
Москва
238.55
2
Николай Колесников
Москва
238.46
3
Лев Лазарев
Москва
234.65

«Эмоции больше положительные, потому что смог показать максимум того, что подготовил. Чуть‑чуть обидно, что не дожал произвольную, короткую можно было лучше. Значит, буду работать ещё лучше, чтобы катать чище. Мне понравилось, как я себя настроил. Старался катать с душой, довольно неплохо исполнил две программы.

После первенства России сначала расстроился, но потом проанализировал всё, сделали работу над ошибками с тренерами. Маленький отрыв от первого места? Обидно, но, значит, надо было дорабатывать. Не думал, что получится попасть на пьедестал. Не думал о месте, думал о том, что надо показать то, что наработал с тренерами», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Никита Сарновский победил в финале юниорской серии Гран-при России, Лев Лазарев — третий
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android