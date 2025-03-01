Николай Колесников: не думал, что получится попасть на пьедестал

Российский фигурист Николай Колесников оценил своё выступление в финале юниорской серии Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Калуге. Спортсмен занял второе место.

«Эмоции больше положительные, потому что смог показать максимум того, что подготовил. Чуть‑чуть обидно, что не дожал произвольную, короткую можно было лучше. Значит, буду работать ещё лучше, чтобы катать чище. Мне понравилось, как я себя настроил. Старался катать с душой, довольно неплохо исполнил две программы.

После первенства России сначала расстроился, но потом проанализировал всё, сделали работу над ошибками с тренерами. Маленький отрыв от первого места? Обидно, но, значит, надо было дорабатывать. Не думал, что получится попасть на пьедестал. Не думал о месте, думал о том, что надо показать то, что наработал с тренерами», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.