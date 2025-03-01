Лазарев: к финалу Гран-при был готов лучше, чем к любому другому турниру
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Фигурист Лев Лазарев прокомментировал своё выступление в финале юниорского Гран-при России — 2024/2025. По итогам соревнований он занял третье место, получив от судей 234,65 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юноши. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Никита Сарновский
Москва
238.55
2
Николай Колесников
Москва
238.46
3
Лев Лазарев
Москва
234.65
«Я к этому турниру был готов лучше, чем к любому другому в этом сезоне. Сегодня просто не получилось, начал хорошо с четверного флипа, потом что‑то пошло не так, сделал сальхов, но не смог додержать себя до конца. Нет усталости от конца сезона, стараюсь отдыхать после соревнований, чтобы силы к концу сезона не пропадали», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Победителем финала юниорского Гран-при стал Никита Сарновский с результатом 238,554 балла. Второе место занял Николай Колесников (238,46).
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