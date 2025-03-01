Лазарев: к финалу Гран-при был готов лучше, чем к любому другому турниру

Фигурист Лев Лазарев прокомментировал своё выступление в финале юниорского Гран-при России — 2024/2025. По итогам соревнований он занял третье место, получив от судей 234,65 балла.

«Я к этому турниру был готов лучше, чем к любому другому в этом сезоне. Сегодня просто не получилось, начал хорошо с четверного флипа, потом что‑то пошло не так, сделал сальхов, но не смог додержать себя до конца. Нет усталости от конца сезона, стараюсь отдыхать после соревнований, чтобы силы к концу сезона не пропадали», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Победителем финала юниорского Гран-при стал Никита Сарновский с результатом 238,554 балла. Второе место занял Николай Колесников (238,46).