Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Сердечко ёкнуло». Сарновский — о разнице со вторым местом в 0,09 балла

«Сердечко ёкнуло». Сарновский — о разнице со вторым местом в 0,09 балла
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Никита Сарновский прокомментировал свою победу в финале юниорской серии Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Калуге. Его преимущество над занявшим второе место Николаем Колесниковым составило всего 0,09 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Юноши. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Никита Сарновский
Москва
238.55
2
Николай Колесников
Москва
238.46
3
Лев Лазарев
Москва
234.65

«Чувства смешанные, прокат был не «вау», есть недочёты, бабочка, падение. Всё надо исправлять. Цель в начале сезона была на первые места, реализована на процентов 65.

Почему прыгал риттбергер? У меня очень сильно болит бедро, на флипе очень больно было, на риттбергере — не так. На тренировках прыгал риттбергер. Сказал ребятам в раздевалке после победы, что устал.

Что почувствовал, когда увидел разницу со вторым местом в девять сотых? Сердечко ёкнуло сильно. Сижу, прокатом недоволен, вижу разницу со вторым местом в девять сотых, думаю: «Воу». Для меня большую ценность обретают чистые прокаты. В следующем сезоне будет небольшой сюрпризик», — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Тренер-Плющенко забрал два золота! Костылева и Сарновский не оставили шансов другим штабам
Live
Тренер-Плющенко забрал два золота! Костылева и Сарновский не оставили шансов другим штабам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android