«Сердечко ёкнуло». Сарновский — о разнице со вторым местом в 0,09 балла

Фигурист Никита Сарновский прокомментировал свою победу в финале юниорской серии Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Калуге. Его преимущество над занявшим второе место Николаем Колесниковым составило всего 0,09 балла.

«Чувства смешанные, прокат был не «вау», есть недочёты, бабочка, падение. Всё надо исправлять. Цель в начале сезона была на первые места, реализована на процентов 65.

Почему прыгал риттбергер? У меня очень сильно болит бедро, на флипе очень больно было, на риттбергере — не так. На тренировках прыгал риттбергер. Сказал ребятам в раздевалке после победы, что устал.

Что почувствовал, когда увидел разницу со вторым местом в девять сотых? Сердечко ёкнуло сильно. Сижу, прокатом недоволен, вижу разницу со вторым местом в девять сотых, думаю: «Воу». Для меня большую ценность обретают чистые прокаты. В следующем сезоне будет небольшой сюрпризик», — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.