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Этери Тутберидзе выразила несогласие с оценками судей у юниорок на финале Гран-при России

Этери Тутберидзе выразила несогласие с оценками судей у юниорок на финале Гран-при России
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе выразила несогласие с оценками судей, которые они поставили юниоркам на финале Гран-при России. Напомним, победу одержала Елена Костылева, представляющая штаб Евгения Плющенко. Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова заняла второе место, отстав от лидера на один балл.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.34
2
Алиса Двоеглазова
Москва
229.06
3
Маргарита Базылюк
Москва
220.04

«Поздравляю Алису Двоеглазову с достойным прокатом и завершением сезона. Алиса Двоеглазова никаким образом не могла проиграть сегодня компоненты Елене Костылевой, которая очень хорошо прокатала и
вообще борец, но пока это чудесное детское катание.

Вообще не согласна с решением судей, хотя глобально это пока не имеет никакого значения, надеюсь, что вся основная борьба впереди. Очень хочется увидеть результаты работы за справедливое судейство.

И, конечно, как всегда, #работаемдальше», — написала Тутберидзе на личной странице в социальных сетях.

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