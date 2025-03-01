Этери Тутберидзе выразила несогласие с оценками судей у юниорок на финале Гран-при России

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе выразила несогласие с оценками судей, которые они поставили юниоркам на финале Гран-при России. Напомним, победу одержала Елена Костылева, представляющая штаб Евгения Плющенко. Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова заняла второе место, отстав от лидера на один балл.

«Поздравляю Алису Двоеглазову с достойным прокатом и завершением сезона. Алиса Двоеглазова никаким образом не могла проиграть сегодня компоненты Елене Костылевой, которая очень хорошо прокатала и

вообще борец, но пока это чудесное детское катание.

Вообще не согласна с решением судей, хотя глобально это пока не имеет никакого значения, надеюсь, что вся основная борьба впереди. Очень хочется увидеть результаты работы за справедливое судейство.

И, конечно, как всегда, #работаемдальше», — написала Тутберидзе на личной странице в социальных сетях.