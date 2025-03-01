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Плющенко — о Костылевой: она делала два четверных сальхова иногда, а сейчас есть рост

Плющенко — о Костылевой: она делала два четверных сальхова иногда, а сейчас есть рост
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о результатах своей ученицы Елены Костылевой в финале юниорского Гран-при России.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Финал, Калуга
Девушки. Произвольная программа
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.34
2
Алиса Двоеглазова
Москва
229.06
3
Маргарита Базылюк
Москва
220.04

«Я очень рад. Прежде всего рад за Лену (Костылеву. — Прим. «Чемпионата»). Она показала изумительное катание в произвольной программе. Лена впервые исполнила пять элементов ультра-си, два тройных акселя. Во второй половине она сделала два четверных сальхова и четверной тулуп плюс все тройные прыжки. Ей 13 лет!

Я очень рад, что она растёт, что с приходом ко мне. До этого она делала два четверных сальхова иногда, а сейчас есть рост. Я благодарю свой штаб, тренеров, который делает колоссальную работу. И не просто штаб, а именно Екатерину Митрофанову, которая подтачивает программы, нарабатывает вращения. Лена тренируется по пять-шесть льдов. Там кричали, что она — машина. Да, действительно. Также хочу поблагодарить её маму с папой, которые помогают, которые внутри нашего процесса», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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Новости. Фигурное катание
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