Плющенко — о Костылевой: она делала два четверных сальхова иногда, а сейчас есть рост

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о результатах своей ученицы Елены Костылевой в финале юниорского Гран-при России.

«Я очень рад. Прежде всего рад за Лену (Костылеву. — Прим. «Чемпионата»). Она показала изумительное катание в произвольной программе. Лена впервые исполнила пять элементов ультра-си, два тройных акселя. Во второй половине она сделала два четверных сальхова и четверной тулуп плюс все тройные прыжки. Ей 13 лет!

Я очень рад, что она растёт, что с приходом ко мне. До этого она делала два четверных сальхова иногда, а сейчас есть рост. Я благодарю свой штаб, тренеров, который делает колоссальную работу. И не просто штаб, а именно Екатерину Митрофанову, которая подтачивает программы, нарабатывает вращения. Лена тренируется по пять-шесть льдов. Там кричали, что она — машина. Да, действительно. Также хочу поблагодарить её маму с папой, которые помогают, которые внутри нашего процесса», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.