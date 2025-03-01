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«Приехала на соревнования и заболела опять». Плющенко подвел итоги сезона для Муравьёвой

«Приехала на соревнования и заболела опять». Плющенко подвел итоги сезона для Муравьёвой
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление своей ученицы Софьи Муравьёвой в сезоне-2024/2025.

«Соня где-то была неплоха в этом сезоне, где-то были трудности, опять же с травмами, с состоянием. Тоже нужно пройти, преодолеть. Ну такой сейчас у неё был этап. Тоже взросление. Тоже не понимает, куда вот это всё. Думаю, что у нас следующий сезон будет проходить немножко по-другому. Хотелось бы не немножко, хотелось бы по-другому.

Она, кстати, приехала на соревнования и заболела опять. Часто в этом сезоне, то травмы, то что-то ещё побаливало. То насморк, то простуда, то ещё что-то. Но Соня через это, проходила, собиралась, делала. Начало сезона сложное было. Это все тоже нужно пройти.

Были спортсмены, если мы вспоминаем Лизу Туктамышеву — она вообще пропускала сезон из-за сложностей. Поэтому спортивная жизнь такова. Кто-то преодолевает это спокойно, кого-то это не затрагивает. Если я вот себя возьму, у меня вообще не было никаких там… Что-то болело, стиснул зубы — шёл дальше. Какой-то рост — ну да, был, но мне как-то это не сказывалось», – передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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